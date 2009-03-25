Нерадивых родителей выселяют из квартир

Те люди, которые будут жить вместо них, заплатят определенную сумму денег, которая поступит в счет погашения долгов вот этих родителей Восемнадцатый декрет по государственной защите детей в неблагополучных семьях указал на дверь нерадивым родителям. За время действия документа в четырёх столичных квартирах появились новые, правда, временные, хозяева. Прежние жильцы, лишенные родительских прав и задолжавшие по коммунальным платежам, переехали в коммуналки. Когда дети достигают совершеннолетия, они становятся законными владельцами жилплощади.



- Те люди, которые будут жить, заплатят определенную сумму денег, которая поступит в счет погашения долгов вот этих родителей за нахождение ребенка на гособеспечении, - сообщила телеканалу СТВ заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома Елена ГЕРАСИМЕНКО.