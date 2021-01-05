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«Непростой труд требует от представителей профессии особого терпения». Президент поздравил соцработников с праздником

05 января 2021 08:01
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Новости Беларуси. В Беларуси 5 января профессиональный праздник отмечают социальные работники. С каждым годом роль представителей этой профессии возрастает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в 2020-м, когда мир столкнулся с новым вызовом – пандемией коронавируса, эти люди стали примером ответственности, чуткости и милосердия. В нашей стране около 40 тысяч соцработников.

Поздравление по случаю праздника в их адрес направил Президент Александр Лукашенко.

«Непростой труд требует от представителей профессии особого терпения». Президент поздравил соцработников с праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Беларусь – социально ориентированное государство, которое базируется на принципах справедливости, гарантирует необходимую поддержку каждой семье, каждому человеку. Социальные работники защищают интересы наших граждан, уделяя много внимания тем, кто из-за различных обстоятельств не может сам о себе позаботиться: людям с ограниченными возможностями, детям, старикам.

Этот непростой ежедневный труд требует от представителей вашей профессии особого терпения, милосердия, умения сопереживать. Такие качества очень ценны во время борьбы с пандемией коронавируса, когда вы помогаете не только в силу служебных обязанностей, но и по зову сердца, бескорыстно. Убежден, что так будет и впредь.

Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам системы социальной защиты крепкого здоровья, удачи во всех добрых начинаниях, счастья и благополучия.  

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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