«Неприятно, конечно, что это очень близко от нас. Надоело, само собой». Жители Островецкого района о том, что происходит сейчас на границе с Литвой

Новости Беларуси. Жители Островецкого района рассказали о том, что видят и слышат, когда проходят учения на границе с Литвой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

У наших границ неспокойно. Как относиться к тому, что солдаты 2-го батальона 69-го полка 2-й бригады сухопутных войск США 4 сентября отправились в Литву на учения? Это как раз на полигоне в Пабраде – рядом с белорусской границей. 15 километров, если быть точным. Вместе с военными запланирована переброска танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley. Литовцы утверждают: учения плановые, ни к каким событиям не связаны. Но у нас возникает один вопрос: зачем тогда это все?

Как живут белорусы у этой самой границы? Что видят, что слышат и как относятся к этой угрозе? Галина Буро побывала в Островецком районе.

Это кадры с военного полигона под литовским городом Пабраде. В эти дни туда на учения прибывает батальон войск НАТО США – около тысячи военнослужащих, 40 единиц тяжелой техники. Предполагается, что тренировки продлятся до октября, но точное время отъезда войск пока не установлено. Министерство иностранных дел Литвы заверяет: маневры не направлены против какой-либо страны.

Вот только концентрация войск НАТО происходит у самой границы с Беларусью. Посмотрим на карту: от полигона под Побраде до наших рубежей всего около 15 километров. Ближе всего – приграничные деревни Островецкого района.

Дорога через деревню Пинанишки заканчивается шлагбаумом с надписью «пограничная полоса». Для местных жителей это уже образ жизни – выписывать пропуск, чтобы сходить в эти леса за грибами и ягодами. К чему сложнее привыкнуть – так это к звукам по ту сторону границы.

Думаем, что такое? Может, самолёт, какие-то бомбочки кидает или что? А потом нам сказали, что там учение такое идёт. Сказали, что это танки.

Размеренную жизнь деревни то и дело нарушают учения в Литве. Там стреляют, здесь земля дрожит. Видели вспышки в ночном небе, слышали залпы. Супруги Плявго уже 40 лет живут в соседней деревне Шадюны. От таких звуков, конечно, тревожно. Но они уверены: государство в любой момент их защитит.

Галина Плявго, жительница деревни Шадюны:

Даже аж в хатах окна дрожат, вертолеты бывают, летают по границе, проверяют. Наши.

– Знаете, что под защитой?

– Мы под защитой, да. Старожилу Галине Воробьевой за 80, и она прекрасно помнит, где уже слышала такие залпы орудий. Проецирует на страшные воспоминания Великой Отечественной и словно продолжает жить на пороховой бочке.

Галина Воробьева, жительница деревни Стрипуны:

Конечно, мешают! Ночью проснешься – окна дрожат, кровать дрожит. Свои годы прожила. За детей, за внуков так волнуюсь. И, кстати, в постоянном волнении живут не только самые приграничные деревни.

Галина Буро, корреспондент:

Деревня Кемелишки – пожалуй, самый первый крупный агрогородок от государственной границы – до нее девять километров. Но военное эхо долетает даже сюда.

Валентину Петровскую встречаем по дороге с работы. Она – врач местной амбулатории, человек на селе уважаемый. В Кемелишки 30 лет назад приехала по распределению, так здесь и осталась. Вспоминает: когда в первый раз услышала гром военной техники, сильно испугалась. С тех пор следит за новостями в прессе об учениях.

Валентина Петровская, жительница агрогородка Кемелишки:

Неприятно, конечно, что это очень близко от нас. Надоело, само собой. Как-то даже волнительно, но мы знаем, что это. Мы знаем. И если слышим, что-то гремит, значит опять учения. Бывает даже в новогодние ночи.