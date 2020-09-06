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«Неприятно, конечно, что это очень близко от нас. Надоело, само собой». Жители Островецкого района о том, что происходит сейчас на границе с Литвой

06 сентября 2020 16:51
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Новости Беларуси. Жители Островецкого района рассказали о том, что видят и слышат, когда проходят учения на границе с Литвой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Евгений Поболовец, СТВ:
У наших границ неспокойно. Как относиться к тому, что солдаты 2-го батальона 69-го полка 2-й бригады сухопутных войск США 4 сентября отправились в Литву на учения? Это как раз на полигоне в Пабраде – рядом с белорусской границей. 15 километров, если быть точным. Вместе с военными запланирована переброска танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley. Литовцы утверждают: учения плановые, ни к каким событиям не связаны. Но у нас возникает один вопрос: зачем тогда это все?  

«Неприятно, конечно, что это очень близко от нас. Надоело, само собой». Жители Островецкого района о том, что происходит сейчас на границе с Литвой-1

Как живут белорусы у этой самой границы? Что видят, что слышат и как относятся к этой угрозе? Галина Буро побывала в Островецком районе. 

«Неприятно, конечно, что это очень близко от нас. Надоело, само собой». Жители Островецкого района о том, что происходит сейчас на границе с Литвой-4

Это кадры с военного полигона под литовским городом Пабраде. В эти дни туда на учения прибывает батальон войск НАТО США – около тысячи военнослужащих, 40 единиц тяжелой техники. Предполагается, что тренировки продлятся до октября, но точное время отъезда войск пока не установлено. Министерство иностранных дел Литвы заверяет: маневры не направлены против какой-либо страны. 

«Неприятно, конечно, что это очень близко от нас. Надоело, само собой». Жители Островецкого района о том, что происходит сейчас на границе с Литвой-7

Вот только концентрация войск НАТО происходит у самой границы с Беларусью. Посмотрим на карту: от полигона под Побраде до наших рубежей всего около 15 километров. Ближе всего – приграничные деревни Островецкого района.   

«Неприятно, конечно, что это очень близко от нас. Надоело, само собой». Жители Островецкого района о том, что происходит сейчас на границе с Литвой-10

Дорога через деревню Пинанишки заканчивается шлагбаумом с надписью «пограничная полоса». Для местных жителей это уже образ жизни –  выписывать пропуск, чтобы сходить в эти леса за грибами и ягодами. К чему сложнее привыкнуть – так это к звукам по ту сторону границы.    

«Неприятно, конечно, что это очень близко от нас. Надоело, само собой». Жители Островецкого района о том, что происходит сейчас на границе с Литвой-13

Думаем, что такое? Может, самолёт, какие-то бомбочки кидает или что? А потом нам сказали, что там учение такое идёт. Сказали, что это танки.

«Неприятно, конечно, что это очень близко от нас. Надоело, само собой». Жители Островецкого района о том, что происходит сейчас на границе с Литвой-16

Размеренную жизнь деревни то и дело нарушают учения в Литве. Там стреляют, здесь земля дрожит. Видели вспышки в ночном небе, слышали залпы. Супруги Плявго уже 40 лет живут в соседней деревне Шадюны. От таких звуков, конечно, тревожно. Но они уверены: государство в любой момент их защитит.  

«Неприятно, конечно, что это очень близко от нас. Надоело, само собой». Жители Островецкого района о том, что происходит сейчас на границе с Литвой-19

Галина Плявго, жительница деревни Шадюны:
Даже аж в хатах окна дрожат, вертолеты бывают, летают по границе, проверяют. Наши.
– Знаете, что под защитой?
– Мы под защитой, да.

Старожилу Галине Воробьевой за 80, и она прекрасно помнит, где уже слышала такие залпы орудий. Проецирует на страшные воспоминания Великой Отечественной и словно продолжает жить на пороховой бочке.

«Неприятно, конечно, что это очень близко от нас. Надоело, само собой». Жители Островецкого района о том, что происходит сейчас на границе с Литвой-22

Галина Воробьева, жительница деревни Стрипуны:
Конечно, мешают! Ночью проснешься – окна дрожат, кровать дрожит. Свои годы прожила. За детей, за внуков так волнуюсь.

И, кстати, в постоянном волнении живут не только самые приграничные деревни. 

«Неприятно, конечно, что это очень близко от нас. Надоело, само собой». Жители Островецкого района о том, что происходит сейчас на границе с Литвой-25

Галина Буро, корреспондент:
Деревня Кемелишки – пожалуй, самый первый крупный агрогородок от государственной границы – до нее девять километров. Но военное эхо долетает даже сюда. 

«Неприятно, конечно, что это очень близко от нас. Надоело, само собой». Жители Островецкого района о том, что происходит сейчас на границе с Литвой-28

Валентину Петровскую встречаем по дороге с работы. Она – врач местной амбулатории, человек на селе уважаемый. В Кемелишки 30 лет назад приехала по распределению, так здесь и осталась. Вспоминает: когда в первый раз услышала гром военной техники, сильно испугалась. С тех пор следит за новостями в прессе об учениях.   

«Неприятно, конечно, что это очень близко от нас. Надоело, само собой». Жители Островецкого района о том, что происходит сейчас на границе с Литвой-31

Валентина Петровская, жительница агрогородка Кемелишки:
Неприятно, конечно, что это очень близко от нас. Надоело, само собой. Как-то даже волнительно, но мы знаем, что это. Мы знаем. И если слышим, что-то гремит, значит опять учения. Бывает даже в новогодние ночи.

«Неприятно, конечно, что это очень близко от нас. Надоело, само собой». Жители Островецкого района о том, что происходит сейчас на границе с Литвой-34

В ближайшие дни жители приграничья вновь готовятся к бессонным ночам – уже читали, что начинаются учения НАТО. А здесь еще и совсем недружелюбные политические выпады литовского правительства в сторону Беларуси. Да и в целом поведение некоторых стран Североатлантического альянса вызывает недоумение. У жителей желание одно: чтобы нашу страну оставили в покое. Они просто хотят жить, работать и быть хозяевами на своей земле.     

# Военные учения # общество # Евгений Поболовец # Галина Плявго # Галина Воробьева # Галина Буро # Валентина Петровская # Фотофакт

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