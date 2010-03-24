«Неповторимый сезон» КВН стартует в апреле на телеканале СТВ

25-26 марта и 4-5 апреля на площадке КЗ «Минск» идут съемки.
Итогам предыдущего сезона можно только порадоваться: три команды не просто вошли в Высшую и Премьер Лиги, но и заняли в своих подгруппах первые места. Отличились команды «Кефир» (г. Нягань), «Сборная Батайска» и «Миллениум» (г. Ульяновск).
В новом сезоне скрестят между собой шпаги 32 команды. Приедут «Бивни мамонта» из Якутска, «Без мужик’ off» из Челябинска, «Сборная Армении» из Еревана, команды из Астрахани, Саранска и еще трех десятков городов. В «Неповторимом сезоне» из числа «стариков» только одна команда — «Серьезные люди» из г. Новосибирска.
1-я игра 1/8 финала Первой лиги (25 марта 2010г.)
1. Общее дело (Москва)
2. Бивни мамонта (Якутск)
3. Ещё (Санкт-Петербург)
4. Сборная Калининградской области
5. Белые росы (Гродно-Минск)
6. ИГУ (Иркутск)
7. Кембридж (Кемерово)
8. Молодость (Красноярск)
2-я игра 1/8 финала Первой лиги (26 марта 2010г.)
1. Медвежата в профиль (Ярославль)
2. Сборная Астаны
3. Женская сборная Таганрога
4. Ясный перец (Санкт-Петербург)
5. Сборная РГУ (Калининград)
6. 9 минут 11-ого (Подольск)
7. Ананас (Вязьма)
8. Сборная Мордовии (Саранск)
3-я игра 1/8 финала Первой лиги (4 апреля 2010г.)
1. Техника молодежи (Москва)
2. Южнее некуда (Сочи)
3. Три столицы (Москва-Санкт-Петербург-Петрозаводск)
4. Общага (Чебоксары)
5. Сборная Камызякского края (Астрахань)
6. Инэка (Набережные Челны)
7. Сборная БГПУ (Минск)
8. Ноев ковчег (Пятигорск)
4-я игра 1/8 финала Первой лиги (5 апреля 2010г.)
1. Роза ветров (Москва)
2. Сборная Армении (Ереван)
3. Салат (Белгород)
4. Факультет журналистики (Санкт-Петербург)
5. Кооперативный (Чебоксары)
6. Без мужикофф (Челябинск)
7. Машина (Гомель)
8. Серьезные люди (Новосибирск)