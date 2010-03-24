«Неповторимый сезон» КВН стартует в апреле на телеканале СТВ

На телеканале СТВ стартует новый, «Неповторимый сезон» КВН — 1/8 финала Первой Лиги.

25-26 марта и 4-5 апреля на площадке КЗ «Минск» идут съемки.

Итогам предыдущего сезона можно только порадоваться: три команды не просто вошли в Высшую и Премьер Лиги, но и заняли в своих подгруппах первые места. Отличились команды «Кефир» (г. Нягань), «Сборная Батайска» и «Миллениум» (г. Ульяновск).

В новом сезоне скрестят между собой шпаги 32 команды. Приедут «Бивни мамонта» из Якутска, «Без мужик’ off» из Челябинска, «Сборная Армении» из Еревана, команды из Астрахани, Саранска и еще трех десятков городов. В «Неповторимом сезоне» из числа «стариков» только одна команда — «Серьезные люди» из г. Новосибирска.