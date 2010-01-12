Непогода стала причиной нескольких десятков ДТП в Минске

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило 11 января рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.

ЗИМА РАССТАВИЛА КАПКАНЫ

Формула – плюс на минус, дождь на снег, обеспечила ледяную корку под ногами, колесами и на лобовом стекле. В Минске с 6 до 9 утра не ускользнули от ДТП более 60 автомобилей. Сотни машин словно морозом сковало на перекрестках. Многие чтобы не опоздать на работу, спешили по опасному пути, забыли о дистанции и тормозном пути на льду. Результат – неуправляемый автомобиль на скорости и внезапная остановка с известными последствиями.

ПЕШЕХОДАМ ПРИШЛОСЬ ЗАМЕДЛИТЬ ШАГ

Обледеневшие тротуары сопровождали минчан на улице, опасная корка поджидала на лестницах и в переходах. Выполнить акробатический трюк на таком покрытии можно и без особой физической подготовки. Сегодня утром минчанам впору было переобуваться в коньки и осваивать самые сложные элементы фигурного катания. Очередная смена караула на атмосферных фронтах преподнесла очередную экстремальную ситуацию – гололед.

Если на скользких улицах уже через пару часов коэффициент сцепления был в норме, то подземные переходы так и остались сплошной ледовой ареной. Штормовое предупреждение прогнозировалось каждому шагу. Без провальных номеров в экстремальных танцах на льду то и дело не обходилось.

МЕСТА, ЗАБЫТЫЕ СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКОЙ

К этим окрестностям народная тропа и не зарастает, благодаря народу. Так как место оказалось забытым снегоуборочной техникой. Единственная спецмашина, вышедшая на, казалось бы, трудовое дефиле, как ехала мимо, так и проехала...мимо. Здесь лихачество автомобилистов – вынужденный маневр. Машины буквально «жуют» снежную кашу, колеса буксуют, а на поворотах в прямом смысле заносит без больших скоростей. Двор по улице Ольшевского – тоже эдакий снежный полигон. Следы в сугробах здесь оставляют лишь пешеходы да личные авто.

ПОЧЕМУ ОТСЛУЖИВШИЕ НОВОГОДНИЕ ЕЛИ ВЫБРАСЫВАЮТ ЧЕРЕЗ БАЛКОН ИЛИ ОКНО?

Водить хороводы после новогодних праздников возле таких вот находок приходится уже коммунальщикам. В утиль ароматные атрибуты с истекшим сроком годности из некоторых квартир отправляются не по тому адресу, не тем путем. Скатертью дорога елкам без иголок говорят иногда через балкон или окно. А под подъездом одного из домов Минска и вовсе устроили импровизированную свалку остатков новогодней роскоши, справляться с которой придется все тем же коммунальным службам.

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ

Минчане полностью рассчитались за коммунальные услуги за 2009.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

Ровно 147 лет назад было основано общество минских врачей. 11 января 1959 года на базе мастерских по изготовлению товаров домашнего потребления основан Минский завод холодильников. 37 лет назад для проведения переговоров с Генеральным секретарем КПСС Леонидом Брежневым в Минск прибыл Президент Франции Жорж Помпиду.

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