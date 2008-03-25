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Непогода хозяйничает не только в Беларуси

25 марта 2008 12:09
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В Санкт-Петербурге объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют снегопад, сильный ветер и гололедицу на дорогах.

На севере Испании продолжаются сильные снегопады. Они парализовали транспортную сеть. На очистку заносов брошена тысяча единиц снегоуборочной техники. Стихия привела к жертвам - за прошедшую неделю на дорогах страны в ДТП погибли 49 человек.

Похожая ситуация и в Чехии: метель стала причиной крупной аварии. На главном шоссе, соединяющем Прагу с городом Брно, столкнулись 116 автомобилей. Пострадали 30 человек.

Для Великобритании Пасха стала самой холодной за последние 25 лет. Последний раз такое понижение температуры и снегопады на праздник наблюдались четверть века назад. Снег и гололед вызвали серьезные затруднения в движении на ряде автомагистралей страны.
# общество

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