Непогода хозяйничает не только в Беларуси

В Санкт-Петербурге объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют снегопад, сильный ветер и гололедицу на дорогах.



На севере Испании продолжаются сильные снегопады. Они парализовали транспортную сеть. На очистку заносов брошена тысяча единиц снегоуборочной техники. Стихия привела к жертвам - за прошедшую неделю на дорогах страны в ДТП погибли 49 человек.



Похожая ситуация и в Чехии: метель стала причиной крупной аварии. На главном шоссе, соединяющем Прагу с городом Брно, столкнулись 116 автомобилей. Пострадали 30 человек.



Для Великобритании Пасха стала самой холодной за последние 25 лет. Последний раз такое понижение температуры и снегопады на праздник наблюдались четверть века назад. Снег и гололед вызвали серьезные затруднения в движении на ряде автомагистралей страны.