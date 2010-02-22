Непалец ростом 56 см претендует на звание самого маленького мужчины в мире

На звание самого низкорослого мужчины в мире претендует 18-летний Хагендра Тапа Магар из Непала.

Родители Магара подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса, когда их сыну было 14 лет. Тогда заявку отклонили, так как до совершеннолетия Магар теоретически еще мог вырасти. В октябре 2009 года, когда Магару исполнилось 18 лет, он снова заявил о себе. А 21 февраля отправился в Европу, чтобы зафиксировать свой рекорд.

По словам отца будущего рекордсмена, непальские врачи не смогли выяснить, в чем причина ненормального роста Магара. Родители юноши обычного роста.

В настоящее время звание самого низкорослого мужчины в мире принадлежит Хе Пинпину из Китая, чей рост составляет 73 см, передает БЕЛТА.