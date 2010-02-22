Прямой эфир

Непалец ростом 56 см претендует на звание самого маленького мужчины в мире

22 февраля 2010 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На звание самого низкорослого мужчины в мире претендует 18-летний Хагендра Тапа Магар из Непала.

Родители Магара подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса, когда их сыну было 14 лет. Тогда заявку отклонили, так как до совершеннолетия Магар теоретически еще мог вырасти. В октябре 2009 года, когда Магару исполнилось 18 лет, он снова заявил о себе. А 21 февраля отправился в Европу, чтобы зафиксировать свой рекорд.

По словам отца будущего рекордсмена, непальские врачи не смогли выяснить, в чем причина ненормального роста Магара. Родители юноши обычного роста.

В настоящее время звание самого низкорослого мужчины в мире принадлежит Хе Пинпину из Китая, чей рост составляет 73 см, передает БЕЛТА.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
22 февраля 2010 14:06

В Украине политик отругала детей за русские имена

22 февраля 2010 13:47

Женщинам в Саудовской Аравии разрешат выступать в суде - впервые в истории страны

22 февраля 2010 13:37

Число погибших при землетрясении в Гаити может превысить 300 тысяч человек