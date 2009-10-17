Неожиданная зима или аграрный промах?

В некоторых хозяйствах Брестской области продолжается уборка урожая. Первым снегом прикрыло кукурузу, картофель и лук, хотя агрономические сроки их уборки давно прошли.

До 1 октября аграрии должны были убрать урожай. На практике оказалось по-другому. С первыми заморозками в СПК убирают второй хлеб.

Помочь хозяйству «Доропеевичи» вышли всей деревней. Зима на носу, а 30 гектаров картофеля еще в поле. Аграрный промах руководство оправдывает нехваткой рабочих рук, погодными условиями и дефицитом топлива. Судьба более 200 тонн репчатого лука тоже до сих пор не решена. Эту культуру здесь выращивают всего пару лет. И пока от него хозяйству только слезы. В прошлом году потеряли половину урожая из-за отсутствия должных условий хранения и покупателей.

В «Хотиславском» хозяйстве голова сегодня болит от кукурузы. Семенной материал пропадает на глазах. Еще вначале уборочного сезона аграрии заключили договор с предприятием «Белсемена». Партнеры обещали помочь с техникой. Но долгожданный комбайн появился на горизонте лишь с первым снегом. Он, правда, растаял, но с ним растаяла и надежда на хороший урожай.

В Брестской области сегодня не убрано около 3% картофеля, почти 80% кукурузы на зерно. Не подобран и лен. То ли аграрии понадеялись на традиционно хорошую погоду, то ли это элементарная бесхозяйственность. И то, и другое замерший урожай не спасет. Поздняя уборка плюс морозы – в результате этого уравнения только минус.