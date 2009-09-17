Неопалимая Купина: православные отмечают праздник иконы Божьей Матери

В основу сюжета иконы положено церковное песнопение, где Богоматерь сравнивается с неопалимой купиной, которую видел Моисей на горе Хорив.

Неопалимая купина - это объятый пламенем, но несгораемый куст. На иконах она изображается в виде двух наложенных друг на друга четырехугольников: зеленый цвет одного символизирует куст, красный цвет другого - пламя. В четырех красных углах изображены символы евангелистов: святого Марка - лев, святого Луки - вол, святого Иоанна - орел, святого Матфея - ангел.

Икона «Неопалимая Купина» знаменовала собою непорочное зачатие от Духа Святого. Другое толкование исходило из безусловной чистоты Богоматери, не познавшей беззакония. Христиане постарались закрепить в художественном образе эту мысль, и отсюда возникла икона «Неопалимая Купина».

Одна из наиболее чтимых икон «Неопалимой Купины» находилась в Благовещенском соборе московского Кремля. Принесенная в Москву палестинскими иноками в 1390 году, она, по преданию, была написана на камне той скалы, где Моисей видел таинственный куст.

Икона «Неопалимая Купина» считается охранительницей от пожаров и молний. Крестьяне молились ей о защите дома и скота от огня, сообщает БЕЛТА.