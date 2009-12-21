Прямой эфир

Необычный погранпереход открылся в поместье Деда Мороза

21 декабря 2009 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Прямо возле расписного терема установили пограничный столб и тем самым открыли новогодний рубеж.

Первыми его пересекли воспитанники Станьковской школы-интерната. Здесь нет необходимости предъявлять паспорт и открывать для проверки багаж. Достаточно просто загадать сокровенное желание.

Интересная идея родилась три года назад. Деду Морозу присвоили почетное звание главного пограничника. Зимний волшебник уже отдал приказ по сказочному королевству: через польско-белорусскую границу беспрепятственно «пропустить» Новый год. А 31 декабря ровно в полночь Дед Мороз трижды ударит посохом и пропустит новый — 2010 год.

Дед Мороз:
Все с нетерпением ждут Нового года, тем более, что это год Тигра. Пограничники должны быть начеку, поскольку это зверь своенравный. Но мне он нравится тем, что напоминает наше белорусскую зиму — полоса снежная, оттепель. Так что все будет нормально, Новый год пройдет успешно, будет удачным — я гарантирую.

Другие новости рубрики

Все новости
21 декабря 2009 07:44

В «Дом Москвы» в Минске из Великого Устюга приедет главный российский Дед Мороз

21 декабря 2009 07:41

Снегопад в Беларуси за сутки побил декадную норму

21 декабря 2009 07:35

Бриттани Мерфи: Я даже судафед не переношу, а не то что кокаин