Необычный пешеходный переход

Перед этим переходом редко останавливаются автомобили. Зебра для водителей и пешеходов стала тёмной лошадкой (ВИДЕО).

Ведь знак есть, а разметки нет. Уже неделю как наезжают на двусмысленный минский участок дороги не только авто. Толпы желающих пересечь хоть невнятно, но всё же обозначенный пешеходный переход, лихачи воспринимают как внезапное скопление нарушителей. Потому как дорожный знак водители не игнорируют, а попросту не замечают.

С тех пор как нога человека начала ступать в самом неожиданном месте проезжей части, дублирующий знак-предупреждение для автомобилистов – пешеходы стали принимать на свой счёт. Мол, и здесь идти разрешается. Так что перейдя дорогу в двух шагах от метро, минчане могут оказаться в двух шагах от ДТП.