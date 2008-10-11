Необычный педагогический эксперимент решили провести в Бресте

Нехватку рабочих рук в строительной отрасли города решили просто — перепрофилировали местный учебно-производственный комбинат.

Результат превзошел ожидания. Такого ажиотажа среди студентов не ожидали даже преподаватели. Горы кирпичей, песка и цемента прямо в классе. В одном кладут стены, в другом стругают. Эльман Амирахов только начинает постигать азы строительной науки. Но уже убежден, возводить дома его призвание.

Миф о том, что стройка не женское дело Светлана Пашкович успешно развеяла. Повар по образованию предпочла традиционную кухню строительной. Вот уже третий год работает штукатуром. А кроме нее осваивать строительное дело не боятся еще 400 учеников. У них на выбор - 13 специальностей, особо востребованных в стройиндустрии.

Уже через два года школьники, выдержав экзамен, получат заветную корочку. И уже с ней отправятся покорять будущие небоскребы и бизнес-центры. Если даже часть новоиспеченных спецов свяжет свою жизнь со стройкой можно считать эксперимент удался.

