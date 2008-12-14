Необычный метод профилактики дорожного травматизма внедряют сотрудники ГАИ Брестской области

В клубах инспекторы рассказывают о правилах движения. Педагогический десант стартовал в Барановичах.

Праздничная иллюминация и новогодние герои. Сегодня в этом клубе все необычно. Посетителей встречают люди в форме и выдают фликеры. Дальше еще больше сюрпризов – инспекторы проверяют знания правил дорожного движения. В случае правильного ответа – каждому подарок.

Хоть рядом и нет автомобилей, знать эти жесты обязан каждый водитель. Однако выяснилось, что среди присутствующих любителей авто не так и много. На вопрос - почти никто не ответил. Исправить ситуацию попытались Дед Мороз и Снегурочка. Но подарок оказался не совсем веселым. Для закрепления усвоенного сказочные герои предложили посмотреть реальную историю. О том, чего стоит проезд на красный свет и вождение под градусом. Статистика печальных трагедий растет. В 2008 в Брестской области произошло 890 ДТП, 200 человек погибли. Судя по всему, этот урок не прошел даром.

Конкурсы, викторины. Главное ответы. Все, что касается правил дорожного движения. Акция продолжится по всем городам Брестской области. И только через три месяца станет ясно усвоен ли урок на отлично..

