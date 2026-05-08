Необычный флешмоб! Более сотни Екатерин спели песню «Катюшу» в Могилеве

В канун Великого праздника – Дня Победы во всех регионах страны проходят десятки мероприятий. Так, в Могилеве блогеры организовали флешмоб. В соцсетях дали клич Екатеринам, чтобы вместе спеть легендарную «Катюшу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участия в флешмобе не обязательно было обладать хорошим голосом. Главное – выучить текст песни и иметь огромное желание таким образом почтить память героев. На площадь Единства приехали больше сотни Катерин – девушки разных возрастов и профессий. Смой маленькой участнице – три года.

Это не просто мелодия, это музыкальный символ. Символ стойкости и веры в Победу. Поэтому, конечно, эта песня, наверное, в нашем кругу, в нашей семье больше исполняется на такие праздники, как День Победы, еще какие-то символичные праздники. Но и вся моя семья знает эту песню. И бабушки, и дети, как говорится, всегда очень рады исполнять данное произведение.

У песни «Катюша» есть секретный код. Она стала популярной еще до начала Великой Отечественной войны. Позже советские солдаты переименовали в «Катюшу» реактивные минометы БМ-13. Эти боевые машины стали главным «оружием Победы».