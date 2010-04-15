Необычный дом для пожилых людей открылся в Витебской области

Его жильцы смогут сами распоряжаться своей пенсией, вести хозяйство и отдыхать. И при этом их будут опекать социальные и медицинские работники. Первыми постояльцами необычного пансионата стали пенсионеры из отдаленных деревень района.

В 85 лет Анна Тимофеевна закрывает свой дом на замок, чтобы открыть двери в новую жизнь. В дорогу берет только самое дорогое сердцу, остальное оставлять не жалко. На хозяйство в последние годы не хватало сил.

Анна Лапехо:

Тут уже я не могу. Дров принести надо, воды принести, но уже руки никакие.

В этой деревне Анна Тимофеевна прожила всю жизнь. В войну с партизанами пряталась в лесах от немцев, а после заново строила сожженный дом. Стоило уехать – и первый неожиданный поворот судьбы. Соседкой по палате оказалась двоюродная сестра, с которой они не виделись много лет. Оно и не удивительно. Дом пожилых людей в Сенно собрал постояльцев даже из самых отдаленных деревень района. Если раньше соцработники навещали своих подопечных за десятки километров, то сейчас все соцслужбы рядом.

Постояльцы дома находятся под неусыпным контролем социальных работников. В тоже время здесь создана неповторимая атмосфера уюта. Условия проживания максимально приближены к домашним.

Дом построен по самым современным технологиям. На проект ушло около миллиарда рублей из районного бюджета. Главное отличие от типичного дома престарелых в самостоятельности постояльцев. Жильцы смогут сами распоряжаться пенсией, отдыхать, работать и одновременно получать хороший уход и медицинскую помощь

Надежда Василенок, зав. отделением круглосуточного пребывания для пожилых и инвалидов:

У нас есть медицинская сестра, которая регулярно следит за тем же давлением — к старости много болячек.

Макс Уэйд, координатор Международного благотворительного общественного объединения «София»:

Действительно очень красиво. Мы видели это место, прежде чем здесь начались ремонтные работы. И сейчас все прекрасно. Мы видим, как слаженно работают белорусские социальные службы.

Дом рассчитан на 32 человека, но заполнен пока наполовину . Первые новоселы надеются, что свободные места пустовать не будут. Здесь они готовы жить одной большой семьей.