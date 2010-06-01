Необычный аукцион прошел в Минске: главный лот – торговые точки для продажи кваса

География площадок под продажу напитка обширная. Охвачены все уголки районов столицы. Но мест может хватить не всем. В киоск за квасом приезжают со всех концов города. И цена приемлемая, и качество радует покупателя.
Некогда любимый в советские времена напиток обретают сегодня вторую славу. У кваса появляется все больше и больше новых имен. И открывать на нем бизнес так же немало желающих.
Победитель аукциона обязуется вносить ежемесячную арендную плату в размере 315 тысяч рублей. Но судя по популярности этого напитка – плата невелика.
Надежда Бука, Евгений Левковец, телекомпания СТВ.