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Необычный аукцион прошел в Минске: главный лот – торговые точки для продажи кваса

01 июня 2010 12:06
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С молотка ушло 102 площадки. Свободных мест в зале не было. Начальная цена лота 1 миллион 100 рублей. Но стоимость росла как на дрожжах. Борьба шла не на миллионы, на десятки.

География площадок под продажу напитка обширная. Охвачены все уголки районов столицы. Но мест может хватить не всем. В киоск за квасом приезжают со всех концов города. И цена приемлемая, и качество радует покупателя.

Некогда любимый в советские времена напиток обретают сегодня вторую славу. У кваса появляется все больше и больше новых имен. И открывать на нем бизнес так же немало желающих.

Победитель аукциона обязуется вносить ежемесячную арендную плату в размере 315 тысяч рублей. Но судя по популярности этого напитка – плата невелика.

Надежда Бука, Евгений Левковец, телекомпания СТВ.

# общество # Фотофакт

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