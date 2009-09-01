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Необычные открытые уроки в Минске

01 сентября 2009 06:27
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День знаний – это не только уроки за партами, но и интересные и разнообразные программы для школьников.

Так, на велодроме культурно-спортивного комплекса «Минск-арена» пройдет открытый урок по физкультуре. Мастер-класс дадут профессиональные спортсмены в различных видах спорта: бодибилдинге, настольном теннисе, хореографии, фигурном  катании на роликовых коньках. А секреты велосипедных скоростных секунд раскроет восьмикратная чемпионка мира Наталья Цилинская.

Столичный метрополитен, в свою очередь, позволит ребятам заглянуть в самые далекие и загадочные уголки. Здесь пройдет урок-экскурсия «Минское метро: вчера, сегодня, завтра…».

Своими тематическими лекциями порадуют Национальная школа красоты, Высший хозяйственный суд и Национальная библиотека Беларуси.

# общество

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