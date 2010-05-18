Необычное пополнение в лондонском аквацентре

Среди морских черепах, акул и прочих подводных гадов, появились американские русалки из знаменитого заокеанского шоу.Впрочем, две чаровницы развлекают посетителей аквацентра не просто так. По замыслу организаторов шоу, сказочные купальщицы должны привлечь внимание лондонцев и гостей столицы к вопросам сохранения видового многообразия фауны морей и океанов. Знают ли об этом экологическом посыле зеваки, разглядывающие кульбиты хвостатых прелестниц, неизвестно. Довольные туристы молчат как рыбы.