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Необычное пополнение в лондонском аквацентре

18 мая 2010 10:20
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Среди морских черепах, акул и прочих подводных гадов, появились американские русалки из знаменитого заокеанского шоу.Впрочем, две чаровницы развлекают посетителей аквацентра не просто так. По замыслу организаторов шоу, сказочные купальщицы должны привлечь внимание лондонцев и гостей столицы к вопросам сохранения видового многообразия фауны морей и океанов. Знают ли об этом экологическом посыле зеваки, разглядывающие кульбиты хвостатых прелестниц, неизвестно. Довольные туристы молчат как рыбы.
# общество # Фотофакт

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