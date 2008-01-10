Необычное колядное шествие в Полоцке

Коза, медведь и их свита пройдут маршем по городским улицам. По традиции, они будут петь колядные песни, желать здоровья и благоденствия в новом году. Вот только вместо домов колядовщики, а это ученики православного класса одной из школ города и ученики воскресной школы, будут заходить в учреждения и организации. Все полученные подарки они передадут воспитанникам детских домов и школ-интернатов. В этот же день в Полоцке пройдет торжественный вечер, посвященный празднику Рождества, который организует Полоцко-Глубокская епархия.