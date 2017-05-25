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Необычная свадьба в Жодино: молодожены расписались на БелАЗе

25 мая 2017 15:03
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Новости Беларуси. Необычная церемония бракосочетания прошла в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Молодых расписали на БелАЗе.

И не просто на территории предприятия, а непосредственно на карьерном самосвале. Такого раньше не было.

Необычная свадьба в Жодино: молодожены расписались на БелАЗе-1

Кстати, молодые – сотрудники БелАЗа.

И когда им в местном ЗАГСе предложили такую роспись, сначала удивились, но потом с радостью согласились. Получилось красиво и совершенно необычно.

# общество # Свадьба # Фотофакт

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