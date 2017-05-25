Необычная свадьба в Жодино: молодожены расписались на БелАЗе

Новости Беларуси. Необычная церемония бракосочетания прошла в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Молодых расписали на БелАЗе.

И не просто на территории предприятия, а непосредственно на карьерном самосвале. Такого раньше не было.