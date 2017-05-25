Необычная свадьба в Жодино: молодожены расписались на БелАЗе

Новости Беларуси. Необычная церемония бракосочетания прошла в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Молодых расписали на БелАЗе.
И не просто на территории предприятия, а непосредственно на карьерном самосвале. Такого раньше не было.
Новости Беларуси. Необычная церемония бракосочетания прошла в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Молодых расписали на БелАЗе.
И не просто на территории предприятия, а непосредственно на карьерном самосвале. Такого раньше не было.
Кстати, молодые – сотрудники БелАЗа.
И когда им в местном ЗАГСе предложили такую роспись, сначала удивились, но потом с радостью согласились. Получилось красиво и совершенно необычно.