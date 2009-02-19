Необычная скульптура появится в Гомеле в нынешнем году

Композицию студентам установят у главного вуза областного центра. Конкурс архитекторов затянулся на целых 4 месяца. Начальная идея создания образа «Вечного студента» за это время трансформировалась до неузнаваемости. Из десятков эскизов наконец-то выбрали наиболее перспективный. Студентов будет двое: прототипами стали герои комедии Леонида Гайдая — Шурик и Лида. И уже первого сентября они смогут встретить первокурсников на ступенях альма-матер.