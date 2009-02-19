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Необычная скульптура появится в Гомеле в нынешнем году

19 февраля 2009 09:06
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Композицию студентам установят у главного вуза областного центра. Конкурс архитекторов затянулся на целых 4 месяца. Начальная идея создания образа «Вечного студента» за это время трансформировалась до неузнаваемости. Из десятков эскизов наконец-то выбрали наиболее перспективный. Студентов будет двое: прототипами стали герои комедии Леонида Гайдая — Шурик и Лида. И уже первого сентября они смогут встретить первокурсников на ступенях альма-матер.
# общество

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