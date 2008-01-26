Необычная присяга в Могилеве

На верность Отечеству присягнули около десятка казаков. С этого момента они стали полноправными членами <Белорусского казачества>. Всего же их - более полутора тысяч.

Белорусские казаки занимаются благотворительностью, силами казачества в Могилеве построена церковь, а в кадетской школе казаки сейчас уже даже не гости.

<Сегодня очень важно заботиться о чистоте казачества, ибо лишь бы кого не берем. Мы организация государственного уровня. Сотрудничаем с министерством обороны, образования. Мы созданы для важных дел. потому что просто одетый в форму это ещё не казак>, - отметил верховный атаман республиканского общественного объединения <Белорусское казачество> Николай Волохович.