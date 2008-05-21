Необычная находка в центре Бреста

Во время прокладки водопровода строители обнаружили надгробные плиты с надписями на иврите. Это не первая подобная находка в городе. Но в этом месте впервые.

Строители к работе приступили с утра. О необычной находке ничего не предвещало. Как вдруг экскаваторный ковш зацепил необычный предмет. Сначала думали огромный булыжник. Затем пригляделись, а на нем надписи. И сразу поняли, эта весть из глубины веков.

Плита размерами примерно полтора на полтора метра оказалась памятным надгробием. Всего же во время проведения трубопровода на улице Советской рабочие обнаружили 7 еврейских мацейв и 12 фрагментов с надписями на иврите. По внешнему виду плиты, можно судить о достатке и социальном статусе умершего. Другой вопрос, как оказались памятники в центре города? Все найденные надгробия конца 19 начала 20 века были уложены лицевой стороной на землю и тщательно подогнаны друг к другу.

Одна из версий – эти надгробия никогда не были установлены на могилах. Николай Власюк, начальник сектора комплексных научных изысканий филиала "Брестреставрацияпроект": "Была мастерская, которая изготавливала надгробия. И надгробия были использованы в качестве строительного материала".

Надгробия пока перевезли на хранение в Восточный форт Брестской крепости. В дальнейшем их не только изучат, но и используют в мемориальной композиции, посвященной евреям Бреста. К работам приступят уже в ближайшее время.

