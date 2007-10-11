Немецкий снаряд на тропинке

Опасная находка обнаружена 11 октября в парке в районе улицы Иерусалимской.

Информация об этом сразу поступила в ГАИ Московского района. Выехавшая к месту происшествия саперно-пиротехническая группа определила, что это немецкий снаряд времён Великой Отечественной войны 75-го калибра. Саперы вывезли его в безопасное место для уничтожения.

Интересно, что "след минувшей войны" лежал практически на поверхности, но на него никто не обращал внимание, так как снаряд напоминал кусок ржавой трубы.

В этом году только в Минске и области найдено свыше 2 тысяч 300 снарядов. В прошлом году их количество превысило 3,5 тысячи. В основном боеприпасы находят во время земляных работ, и в лесах при сборе ягод и грибов.

