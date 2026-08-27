Немецкий оборонный концерн строит лагерь для бундесвера в Литве

Немецкий оборонный гигант приступает к строительству крупного военного объекта в Литве. На полигоне в Руднинкае возведут модульный лагерь, рассчитанный на размещение до двух тысяч военнослужащих бундесвера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.