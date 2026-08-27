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Немецкий оборонный концерн строит лагерь для бундесвера в Литве

27 августа 2026 06:39
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Немецкий оборонный гигант приступает к строительству крупного военного объекта в Литве. На полигоне в Руднинкае возведут модульный лагерь, рассчитанный на размещение до двух тысяч военнослужащих бундесвера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкий оборонный концерн строит лагерь для бундесвера в Литве-2

Стоимость контракта – 250 миллионов евро, ежегодное обслуживание объекта обойдется еще в 40 миллионов. Ввод в эксплуатацию запланирован через год. Концерн выступает генеральным подрядчиком проекта. Рост доходов компании в последние годы напрямую связан с поставками вооружений Украине и нарастающей глобальной нестабильностью.

# Новости Литвы

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