Немецкий коммунальщик вернул найденные под ванной 109 тыс. евро

В Германии 23-летний работник коммунальной службы Кай Струве, занимающийся установкой газовых плит и водопроводных коммуникаций, в ходе ремонта в одной из мюнхенских квартир обнаружил 109 тыс. евро.

Струве предстояло демонтировать старую ванну. Когда он убрал декоративную стенку, то увидел под ванной большой почтовый конверт, полный денег: 218 купюр по 500 евро. По словам Кая Струве, он растерялся, потому что никогда не видел такой суммы. В квартире он был совсем один: его начальник уже уехал на другой объект. Некоторое время молодой человек размышлял как поступить — оставить деньги себе и уехать в путешествие или заявить о находке — и в итоге позвонил шефу, который в свою очередь уведомил полицию.

Владельцем суммы оказался 88-летний пенсионер, который страдал старческим слабоумием, жил в доме престарелых и ни о каких спрятанных под ванной деньгах уже давно не помнил.

Деньги были переданы в суд по делам опеки, а молодой человек получил за свою честность 3 тыс. евро, причитающиеся за находку. Струве намерен потратить их на курсы вождения, сообщает БЕЛТА.