Немецкий городок торгует выбоинами на дорогах

Небольшой немецкий муниципалитет Нидерциммерн в Тюрингии начал распродажу выбоин на дорогах, чтобы таким образом собрать необходимые средства на ремонт дорожного полотна, пострадавшего в результате суровой снежной зимы, сообщает Mitteldeutsche Rundfunk.

В рамках акции, название которой можно перевести как «Залатай это» (Teer muss her), каждый желающий может зайти на официальный сайт Нидерциммерна и выбрать себе выбоину по вкусу. На продажу выставлены около 40 ям, стоимость каждой из которых составляет 50 евро.

Имена покупателей будут увековечены на небольших табличках, вделанных в дорогу рядом с залатанными на их средства выбоинами. Некоторые повреждения дорожного полотна уже распроданы. Пример подали представители муниципалитета и жители Нидерциммерна. Кроме того, как сообщает AFP, акцию поддержали ряд телеканалов и газет.

Эксперты отмечают, прошедшая зима и непривычно крепкие для Германии морозы серьезно повредили дорожную сеть по всей стране. По данным Союза работников технического надзора, в ремонте нуждаются в целом 30-40% дорог. По подсчетам специалистов Общегерманского автомобильного клуба (ADAC), на ремонт только тех дорог и улиц, которые находятся в ведении местных властей, потребуется дополнительно более 3 миллиардов евро, пишет Lenta.ru.