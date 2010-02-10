Немецких пенсионеров могут посадить на 15 лет за похищение обманувшего их финансиста

Четверо пенсионеров предстали в Германии перед судом по обвинению в похищении финансового консультанта, убедившего их вложить деньги в недвижимость в США.

В суд, решение по которому ожидается в марте, явились представители двух семейных пар в возрасте от 63 до 79 лет (правда, один из них на заседании отсутствовал по причине болезни) и их предполагаемый 60-летний подельник. Обвиняемые, по данным следствия, в июне прошлого года захватили финансиста и отвезли его в южную Баварию, за 450 километров от его дома.

Они заставили жертву пообещать, что он вернет им в общей сложности 2,5 млн. евро, и отправить соответствующий факс своему поверенному в Швейцарии. Однако в этом послании похищенный сумел зашифровать обращение к полиции, и через четыре дня дом, в котором его держали, был взят штурмом.

На первом судебном заседании 74-летний мужчина, которого считают вдохновителем и организатором преступления, в деталях рассказал о том, что предшествовало детективным событиям. При этом он воздерживался от употребления слов «похищение» или «заложник», а говорил, что вместе со своими подельниками хотел лишь пригласить финансового советника провести в баварских горах небольшой отпуск.

Как говорят обвинители, подсудимые похитили советника прямо из его дома в городке Шпайер, что в земле Рейнланд-Пфальц, связав его клейкой лентой и заткнув рот кляпом, затем сунули его в ящик, ящик — в багажник автомобиля, и поехали в Баварию. По дороге они предположительно избили заложника и, когда во время остановки он попытался бежать, сломали ему два ребра. А после этого заперли в заранее подготовленном подвале дома неподалеку от озера Кимзе в 70 километрах от Мюнхена.

Пенсионеры были убеждены в вине финансиста, а конкретно — в том, что именно из-за его советов они потеряли миллионы на операциях с американской недвижимостью. Подсудимые заставляли его, по словам следователей, подписывать различные бумаги, в которых он обещал вернуть деньги.

Между тем в отношении самого этого советника тоже начато расследование: на него поступило несколько жалоб от людей, утверждавших, что он воспользовался их доверием в нечистоплотных целях, сообщает ВВС.