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Немецкие студенты вместе со своими белорусскими коллегами приводят в порядок захоронения погибших во время мировых войн солдат

25 августа 2010 14:44
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В Гродненской области работает международный волонтёрский лагерь.

Организатор акции — «Народный союз Германии», который уже несколько десятилетий ухаживает за могилами немецких солдат в разных странах.

В Беларуси студенты берлинских вузов уже в третий раз. В этом году им помогают студенты из Гродненской, Минской и Могилёвской областей.

Юлия Жуковская, студентка Гродненского аграрного университета:
Люди из другой страны приезжают к нам, чтобы смотреть за своими военными захоронениями. Я считаю, это правильно. И мы не отказываем им в помощи, мы всегда рады помочь. Поскольку война нанесла большой урон, как и нашей стране, так и другим странам.

Кэтрин Цель, студентка Берлинского университета (Германия):
Это очень важно для меня — принять участие в подобной программе. Ещё важнее работать вместе с белорусскими студентами. Мне нравится ваша страна и смогла больше узнать о Беларуси.

# общество

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