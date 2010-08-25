Немецкие студенты вместе со своими белорусскими коллегами приводят в порядок захоронения погибших во время мировых войн солдат

В Гродненской области работает международный волонтёрский лагерь.

Организатор акции — «Народный союз Германии», который уже несколько десятилетий ухаживает за могилами немецких солдат в разных странах.

В Беларуси студенты берлинских вузов уже в третий раз. В этом году им помогают студенты из Гродненской, Минской и Могилёвской областей.

Юлия Жуковская, студентка Гродненского аграрного университета:

Люди из другой страны приезжают к нам, чтобы смотреть за своими военными захоронениями. Я считаю, это правильно. И мы не отказываем им в помощи, мы всегда рады помочь. Поскольку война нанесла большой урон, как и нашей стране, так и другим странам.

Кэтрин Цель, студентка Берлинского университета (Германия):

Это очень важно для меня — принять участие в подобной программе. Ещё важнее работать вместе с белорусскими студентами. Мне нравится ваша страна и смогла больше узнать о Беларуси.