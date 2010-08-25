Немецкие студенты вместе со своими белорусскими коллегами приводят в порядок захоронения погибших во время мировых войн солдат

Организатор акции — «Народный союз Германии», который уже несколько десятилетий ухаживает за могилами немецких солдат в разных странах.
В Беларуси студенты берлинских вузов уже в третий раз. В этом году им помогают студенты из Гродненской, Минской и Могилёвской областей.
Юлия Жуковская, студентка Гродненского аграрного университета:
Люди из другой страны приезжают к нам, чтобы смотреть за своими военными захоронениями. Я считаю, это правильно. И мы не отказываем им в помощи, мы всегда рады помочь. Поскольку война нанесла большой урон, как и нашей стране, так и другим странам.
Кэтрин Цель, студентка Берлинского университета (Германия):
Это очень важно для меня — принять участие в подобной программе. Ещё важнее работать вместе с белорусскими студентами. Мне нравится ваша страна и смогла больше узнать о Беларуси.