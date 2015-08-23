Немецкая студентка поселилась в поезде, чтобы не платить за жилье

Новости Германии. Чтобы не платить за аренду жилья, 23-летняя студентка Леони Мюллер из Германии поселилась в поезде.

Минувшей весной девушка поссорилась с хозяйкой своей квартиры и решила съехать. По ее словам, именно в тот момент она поняла, что вообще больше не хочет жить на съемной квартире.

И Леони купила абонемент, позволяющий ей садиться в любой поезд в стране бесплатно.

Теперь она принимает душ на вокзале и делает задания во время движения поезда. По словам Леони, знакомые и случайные попутчики восхищаются ее кочевой жизнью. Сама «путешественница» уверяет: ее ничуть не угнетает нынешний образ жизни. Наоборот, благодаря жизни в поезде она чувствует себя на каникулах.

Леони Мюллер:

Я хочу вдохновить людей на то, чтобы они пересмотрели свои привычки и

по-другому взглянули на вещи, которые они считают нормальными.

Благодаря жизни в поезде, девушка ежедневно видит своего парня.



Леони Мюллер:

Мы живем в разных уголках Германии, но благодаря поезду я могу видеть своего парня каждый день. Большинство моих друзей не одобряет мою затею, хотя некоторые считают ее весьма авантюрной. Другие отреагировали более негативно. Им непривычно видеть, что я живу вне дома.