Новости Беларуси. Центральный регион готовится ко Дню Победы. Основные торжества по традиции развернутся у Кургана Славы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Также запланированы автопробеги, митинги-реквиемы и тематические информационные часы в школах.

Уже сейчас во всех районах представители власти и общественных организаций посещают ветеранов и вручают им подарки. Также проходят патриотические акции, конкурсы и выставки. А в мемориальном комплексе «Любча» в Вилейском районе вспомнят жертв сожженных деревень. Подробнее Дарья Седун.

Территория Вилейского района была оккупирована захватчиками уже через три дня после начала войны. Областной центр превратился в пепелище: по неполным архивным данным, здесь было сожжено более 1 300 дворов. В огне погибло почти 700 мирных жителей. И эти цифры продолжают расти.