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Немцы оставляли после себя выжженную землю. Вспоминаем трагедию Вилейского района – как жители берегут память о погибших?

04 мая 2023 14:54
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Новости Беларуси. Центральный регион готовится ко Дню Победы. Основные торжества по традиции развернутся у Кургана Славы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Также запланированы автопробеги, митинги-реквиемы и тематические информационные часы в школах.  

Немцы оставляли после себя выжженную землю. Вспоминаем трагедию Вилейского района – как жители берегут память о погибших?-1

Уже сейчас во всех районах представители власти и общественных организаций посещают ветеранов и вручают им подарки. Также проходят патриотические акции, конкурсы и выставки. А в мемориальном комплексе «Любча» в Вилейском районе вспомнят жертв сожженных деревень. Подробнее Дарья Седун.  

Территория Вилейского района была оккупирована захватчиками уже через три дня после начала войны. Областной центр превратился в пепелище: по неполным архивным данным, здесь было сожжено более 1 300 дворов. В огне погибло почти 700 мирных жителей. И эти цифры продолжают расти.  

Немцы оставляли после себя выжженную землю. Вспоминаем трагедию Вилейского района – как жители берегут память о погибших?-4

Подробнее смотрите в видеоматериале.  

# Великая Отечественная война # общество # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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