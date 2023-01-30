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Немцы опасаются за будущее страны – соцопрос 

30 января 2023 09:54
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Новости Германии. Немцы опасаются за будущее страны. Лишь 14 % граждан считают, что ФРГ станет сильнее после кризиса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного местным институтом общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немцы опасаются за будущее страны – соцопрос -1

Его специалисты уже проанализировали полученные результаты. Так, несмотря на сильные стороны, которые общество видит в Германии, растут сомнения относительно будущего этой страны. Еще пять лет назад уверенность в завтрашнем дне высказывали 60 % опрошенных. Сегодня их число меньше почти в два раза. Помимо того, выросло количество претензий к правительству. Все чаще в своих проблемах немцы обвиняют государство.

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# Международная политика # общество # Новости Германии # Фотофакт

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