Немцы опасаются за будущее страны – соцопрос 

Новости Германии. Немцы опасаются за будущее страны. Лишь 14 % граждан считают, что ФРГ станет сильнее после кризиса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного местным институтом общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его специалисты уже проанализировали полученные результаты. Так, несмотря на сильные стороны, которые общество видит в Германии, растут сомнения относительно будущего этой страны. Еще пять лет назад уверенность в завтрашнем дне высказывали 60 % опрошенных. Сегодня их число меньше почти в два раза. Помимо того, выросло количество претензий к правительству. Все чаще в своих проблемах немцы обвиняют государство.