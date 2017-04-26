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Нельзя забыть: в Беларуси 26 апреля вспоминают последствия аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 2017 14:40
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Новости Беларуси. Эхо Чернобыля. 31 год после. 26 апреля – в Беларуси вспоминают жертв крупнейшей техногенной катастрофы.

Нельзя забыть: в Беларуси 26 апреля вспоминают последствия аварии на Чернобыльской АЭС-1

Преодоление последствий аварии на ЧАЭС остается одним из приоритетов государственной политики.

В результате катастрофы пострадал каждый восьмой белорус, а 140 тысяч вынуждены были покинуть свои дома. Часть переселенцев сегодня проживает в разных районах Минской области, подробнее в сюжете программы «Минщина» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Авария на Чернобыльской АЭС

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