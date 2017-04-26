Нельзя забыть: в Беларуси 26 апреля вспоминают последствия аварии на Чернобыльской АЭС

Преодоление последствий аварии на ЧАЭС остается одним из приоритетов государственной политики.

В результате катастрофы пострадал каждый восьмой белорус, а 140 тысяч вынуждены были покинуть свои дома. Часть переселенцев сегодня проживает в разных районах Минской области, подробнее в сюжете программы «Минщина» на СТВ.