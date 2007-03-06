Нелегкий труд "слабого" пола

Женщины-лесоводы со всей Беларуси съехались 6 марта в столицу. С грядущим праздником их поздравил министр лесного хозяйства Петр Семашко.Министр отметил, что во многом благодаря усилиям прекрасной половины человечества в Беларуси произрастают тысячи гектаров рукотворных лесов. За последние годы женщин в отрасли стало больше на треть. И сегодня в лесном хозяйстве Беларуси работают более пяти с половиной тысяч представительниц прекрасного, но получается, вовсе не слабого пола.