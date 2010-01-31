Нелегальный бизнес семейного подряда: оперативники задержали незаконных автодилеров

Отец с сыновьями незаконно торговали автомобилями в Беларуси. Теневой доход предприимчивых родственников пока оценивается в 600 миллионов рублей.

Криминальное трио – отец с двумя сыновьями — попались на незаконной торговле американскими автомобилями. Переправляя «железный доход» через океан, у себя на родине они действовали «по- земному».

«Товар на колесах» за небольшой гонорар оформляли на подставных владельцев. Дальше автомобиль следовал по маршруту «Авторынок — покупатель».

Начальник оперативного отделения УДФР Комитета госконтроля Республики Беларусь:

Когда запретили ввоз автомобилей по доверенностям и начали регистрировать индивидуальных предпринимателей или субъекты хозяйствования, появились фирмы, которые стали оказывать услуги по таможенному оформлению. И те, кто не захотел регистрироваться, те стали под флагом этих организаций и осуществляют таким образом незаконную деятельность.

Новых хозяев авто незадачливые бизнесмены искали через газету и интернет. Передавали деньги и получали машины — 33 покупателя уже подтвердили факт сделки. Семь случаев оформления на подставных автовладельцев уже установлено. Хотя, по документам, через таможню прошло 59 автомобилей этой «предприимчивой троицы».

Теневой доход ушлых родственников пока оценивается в 600 миллионов рублей. А это уже – уголовное дело по статье «За незаконную предпринимательскую деятельность». Пока следствие идет, но оперативники не исключают новых подробностей криминального автобизнеса.