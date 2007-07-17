Нелегальный аперитив

В одном из гаражей Гомеля оперативники обнаружили более 2000 литров спиртосодержащей продукции на сумму свыше 20 миллионов рублей.

Жидкость незаконно хранилась в полиэтиленовых бутылках емкостью по 5 литров без этикеток.

Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь: "Установлено, что гараж принадлежал одному из местных граждан, который в настоящее время арестован генеральной прокуратурой по уголовному делу за незаконную предпринимательскую деятельность в сфере реализации спиртосодержащей алкогольной продукции."

Всего за текущий год сотрудниками правоохранительных органов возбуждено 11 уголовных дел в сфере нелегального оборота спиртосодержащей продукции. При проверке магазинов и торговых точек, за подобные нарушения было изъято более миллиона литров на общую сумму свыше трех миллиардов рублей.