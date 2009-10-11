Нелегально прописавшемуся в Лидском районе бурому медведю расширят «жилплощадь»

На территории земельного участка одного из жителей деревни Огородники Лидского района «прописался» бурый медведь, занесенный в Красную книгу Беларуси.

Хозяином медведя является артист цирка (дрессировщик диких животных), житель Минска Вадим Бадун, который на период простоя цирка отправил зверя на временное проживание в деревню.

Лидской горрайинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды по поручению прокуратуры района проведена проверка содержания дикого животного. При обследовании установлено, что медведь содержится с нарушениями действующего законодательства. Во-первых, он не зарегистрирован в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. Кроме того, косолапый содержится в металлической клетке размером 15,71 кв.м, что меньше установленного норматива почти на 10 кв. м., сообщает БЕЛТА.

Вадиму Бадуну выдано предписание о расширении «жилплощади» своего подопечного. Прокурором области по результатам проверки внесено представление генеральному директору Гродненского государственного производственно-лесохозяйственного объединения об устранении нарушений природоохранного и земельного законодательства на объектах охоты и законодательства об охране и использовании животного и растительного мира.