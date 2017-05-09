«Некоторые коллеги называют «ужицей». Радиоведущая Евгения Задора – о своей работе, стрессах и подарках от слушателей

Чаще всего ее узнают не по лицу, а по голосу. Евгения Задора, радиоведущая:

Группа «Лайтсаунд» – это лучшее вашего начало дня. Я, кстати, с удовольствием вас приветствую с большой радостью. Меня зовут Женя Задора, и мы вместе сегодня до часа дня. Женя до сих пор волнуется перед каждым прямым эфиром. Без этого никуда. Девушка даже шутит, что в жизни каждый радиоведущий – нервный человек.

Евгения Задора, радиоведущая:

Мои ситуации стрессовые: тоже, когда у тебя что-то ломается, ты ведешь эфир, а у тебя под столом разбирают какую-то аппаратуру. Люди могут думать: «Что с ней вообще происходит? Что? Что она творит?» А у тебя с отверточкой что-то делают, у тебя подскакивает стул, пульт разбирают по кусочкам в этот момент. Будешь работать – а куда деваться. Главная задача любого ди-джея – сделать день слушателя немножко ярче и позитивнее. Поэтому уметь держать собственные эмоции под каблуком – полезный навык на радио, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. Евгения Задора, радиоведущая:

Забавные случаи в прямом эфире, конечно, создают коллеги, которые не в прямом эфире в эту минуту. Им может быть весело. Они могут придумать для тебя какое-то испытание. Волосы никто не поджигает, но здорово тебя щипать, смешить, щекотать. Это запросто, это они могут. И что делать – будешь держаться. Но даже если ты посмеешься в эфире – это не страшно, если ты не ведущий новостей.

Коварные коллеги, капризная техника, часто уставшие и раздражительные гости. Трудностей бывает немало. Женя смеется, что не она выбрала радио, а радио выбрало ее. Именно в студии перед микрофоном девушка чувствует себя в гармонии с миром. Евгения Задора, радиоведущая:

А вот это – программный отдел. В котором как раз-таки проходит самое основное для эфира – подготовка. Кстати, перед тем, как начать работу, могу показать вам кое-какую атрибутику. Все, что здесь находится, пришло к нам от слушателей.

Душевные подарки в эпоху электронных устройств – приятный знак внимания для каждого ведущего. Среди сувениров от слушателей можно найти, пожалуй, все: от милых детских рисунков до самодельной гитары.

Евгения Задора, радиоведущая:

И самый, наверное, ценный за все годы моей работы на радио подарок, который я получила, это вот такой дом, сделанный из спичек, сделанный с любовью, с душой. Слушатель очень старательно его для меня приготовил, говорит, что там внутри даже комнаты есть, какая-то планировка. Специально для жизни радиоведущей. Я не проверяла. Разбирать его не планирую.

Такие подарки – напоминание о людях, которые ждут в эфире именно ее голос. Кстати, чарующий голос ведущих и четкая дикция – результат постоянной работы над собой. Любишь быть в эфире – люби и речь тренировать. Евгения Задора, радиоведущая:

У меня есть своя скороговорка про ужа. Меня даже некоторые коллеги называют «ужицей». Перед эфиром вот такой экспресс-метод, когда нет много времени разминаться, но нужно быстренько что-то прочувствовать. Ужа ужалила ужица, ужу с ужицей не ужиться. Уж от ужаса стал уже, ужа ужица съест на ужин. Работает стопроцентно, в моем случае по крайней мере. Слава богу, что я ее нашла.