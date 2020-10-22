Некоторые из неблагополучных семей, стояли на учёте. Для чего в РУВД Центрального района работает зал единоборств?

Новости Беларуси. Спорт как профилактика правонарушений. В РУВД Центрального района для подростков работает тренировочный зал по различным видам единоборств, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Спорт как профилактика правонарушений. В РУВД Центрального района для подростков работает тренировочный зал по различным видам единоборств, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Изначально проект задумывался для ребят, попавших в трудные жизненные ситуации. Позже к ним присоединились и другие мальчишки и девчонки.
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Подробнее о тренировках ребят смотрите в видеоматериале.