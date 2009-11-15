Неказистая новогодняя елка стала символом уходящего года в Лондоне

Необычная новогодняя елка, уже получившая неофициальное название «древо строгой экономии», неожиданно вошла в моду в Лондоне. Она сделана из проволоки и папье-маше и совсем не напоминает зеленую красавицу, да и вообще хвойное дерево.

Облетевший, крашеный изображающим иней белым аэрозолем стволик с голыми, торчащими во все стороны ветвями, парой пластиковых шаров и неярких лампочек в этот Новый год «украсит» дома многих лондонцев, став символическим напоминанием о том, что уходящий год был нелегким, пишет NEWSru.com. Вся партия деревьев была продана еще за полтора месяца до праздника.

Никто не ожидал большого спроса на новогоднюю елку, которая имеет такой нетрадиционный вид. Однако именно этот фактор, а также не слишком высокая цена и солидный размер дерева (больше 2 метров в высоту) привлекли внимание широких слоев населения.

В Лондоне не исключают, что подобная новогодняя елка будет установлена на предстоящие рождественские и новогодние праздники даже в Букингемском дворце, чтобы подчеркнуть солидарность правящей королевской семьи с теми, кто пострадал от кризиса.