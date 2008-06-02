Некачественным продуктам объявят бойкот!

В научном центре по продовольствию создана лаборатория, где тест на качество отныне будут проходить все товары, до появления их на прилавках. Оборудование здесь – на тысячи долларов, а специалисты – на вес золота. В этой лаборатории отвечают за качество детского питания. Фруктовые пюре проверят и на консистенцию и на полезные витаминно-минеральные добавки. Только в этой лаборатории и только за месяц делают порядка 20 анализов, здесь же работают и над усовершенствованием рецептур.



Научно-практический центр по продовольствию – это тот самый фильтр, который отсеивает некачественные продукты питания до того, как они попадут на прилавки белорусских магазинов.



Совсем скоро на базе центра появится еще одна лаборатория: уже в этом году здесь будут исследовать завозимые в республику продукты на содержание в них генно-модифицированных организмов.