Прямой эфир

Некачественным продуктам объявят бойкот!

02 июня 2008 18:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В научном центре по продовольствию создана лаборатория, где тест на качество отныне будут проходить все товары, до появления их на прилавках. Оборудование здесь – на тысячи долларов, а специалисты – на вес золота. В этой лаборатории отвечают за качество детского питания. Фруктовые пюре проверят и на консистенцию и на полезные витаминно-минеральные добавки. Только в этой лаборатории и только за месяц делают порядка 20 анализов, здесь же работают и над усовершенствованием рецептур.

Научно-практический центр по продовольствию – это тот самый фильтр, который отсеивает некачественные продукты питания до того, как они попадут на прилавки белорусских магазинов.

Совсем скоро на базе центра появится еще одна лаборатория: уже в этом году здесь будут исследовать завозимые в республику продукты на содержание в них генно-модифицированных организмов.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
02 июня 2008 18:19

В санатории Беларуси на летние месяцы все путевки раскуплены

02 июня 2008 18:16

Осторожно - бобры!

02 июня 2008 18:12

В Гомельской области открыли первую в стране пришкольную кроличью ферму