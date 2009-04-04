Негорельская средняя школа Дзержинского района празднует юбилей

Зданию в поселке Энергетиков, где расположено учебное заведение, исполнилось 40. До этого местным жителям приходилось ходить за знаниями в соседнее село, за 3 километра.

Ольга Васильевна вспоминает, как вела урок первый раз в первом классе. 40 лет назад эти школьные стены стали настоящим подарком жителям поселка Энергетиков. До войны познавать грамоту приходилось в школе, расположенной за 3 километра. Собственную альма-матер пытались организовать в частном доме и сельском клубе, и только потом, в 1969-м, отстроили свой дворец знаний.

С той поры здесь изменилось многое. В холле – коллекция цветочной экзотики, на стенах – вернисаж дипломов и грамот. Да и учат теперь, несмотря на почетный возраст школы-старожила, по современным методикам.

Негорельская школа №1 с экологическим уклоном стала лидером среди коллег Минщины. С юбилеем свою альма-матер ученики и преподаватели поздравили фестивалем талантов. На выставке представили собрание педагогических сочинений, а на гала-концерте – номера лучших фольклорных коллективов.

Сейчас в поселке Энергетиков более 2-х тысяч жителей. Куда отправить ребенка учиться для молодых мам – вопрос решенный. В этот сельский храм знаний стремятся со всех деревень-соседок. Сейчас школа переживает период капитального обновления. Огрехи времени штрихуют кистями и красками. Новинки капремонта ученики оценят сразу после весенних каникул.

