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Негасимую свечу зажгли сегодня в украинском посольстве, в память о жертвах голодомора начала 30 годов

19 июля 2008 17:28
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За советскую историю массовый голод в Украине был отмечен трижды, однако наиболее серьёзные масштабы принял именно в этот период. Тогда жертвами стали семь с половиной миллионов человек. В прошлом году генеральная конференция ЮНЕСКО приняла резолюцию о почтении памяти жертв той трагедии. Документ подписали все 193 страны. По некоторым данным, если бы ни те голодные годы, население Украины сегодня достигло бы ста миллионов.
# общество

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