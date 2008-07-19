Негасимую свечу зажгли сегодня в украинском посольстве, в память о жертвах голодомора начала 30 годов

За советскую историю массовый голод в Украине был отмечен трижды, однако наиболее серьёзные масштабы принял именно в этот период. Тогда жертвами стали семь с половиной миллионов человек. В прошлом году генеральная конференция ЮНЕСКО приняла резолюцию о почтении памяти жертв той трагедии. Документ подписали все 193 страны. По некоторым данным, если бы ни те голодные годы, население Украины сегодня достигло бы ста миллионов.