Нефть пошла по воде. Специалисты определяют размер ущерба

На загрязненной нефтепродуктами территории в Бешенковичском районе работает группа белорусских геологов. Специалисты определяют, насколько загрязнены грунтовые и подземные воды в районе аварии. Изучение вод проводится по международным методикам. Однако о конкретном ущербе говорить пока рано, подчеркивают эксперты. На месте аварии по-прежнему работают группы МЧС и специалисты Министерства природных ресурсов и окружающей среды. Сейчас здесь находятся министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси, министр внутренних дел Латвии, а также латвийские экологи. Отметим, что специалисты не обнаружили погибших животных и птиц, как сообщалось ранее. Когда будет оценен точный ущерб, нанесенный окружающей среде в результате прорыва нефтепровода. Компании, которой он принадлежит, будет предъявлен иск.