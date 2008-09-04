Недостающие учебники и пособия ученики получат в течение сентября

Уже в ближайшие дни в школы отправится учебная литература по химии для 7 и 8 классов, комплект для 4-го класса. Всего типографии допечатывают книги по 13 предметам. Временный недостаток учебников не скажется на качестве подготовки школьников, поскольку сентябрь – вводный месяц и школьная программа рассчитана на повторение пройденного материала.



В настоящее время учебники можно купить в специализированных магазинах Минска. В продаже есть большинство книг, выпущенных в последние два года государственными издательствами министерств образования и информации.