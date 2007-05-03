Недисциплинированному водителю штраф пришлют по почте

На Витебщине сотрудники Госавтоинспекции приобрели дополнительное оружие в борьбе с нарушителями.

Если раньше новейшее поколение приборов видеофиксации скорости "Арена" работало по радиосвязи лишь в двух километрах от аппарата, то сейчас расстояние не ограничено. Благодаря системе JPS все данные о нарушителе через спутник передаются на компьютер в автомобиль экипажа ДПС. Таким образом, сотрудники ГАИ отслеживают скоростной режим движения потока машин в любой точке дороги, где установлен прибор.

С помощью современного радара всего за 10 дней только в Витебском районе удалось выявить более ста любителей быстрой езды. Руководство Госавтоинспекции области уже разрабатывает программу, в результате которой отпадёт необходимость в личном контакте постового и водителя. Вся информация о нарушителях будет стекаться в головной компьютер управления ГАИ. А штраф за нарушение недисциплинированному водителю будет приходить по почте.