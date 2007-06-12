Недетские шалости

Ложное сообщение о минировании столичной школы сделали две второклассницы.

Напомним, в минувшую пятницу дежурному милиции позвонили неизвестные и сообщили о том, что в средней школе №13 на улице Тикоцкого заложено взрывное устройство. На место происшествия выехала группа разминирования. Во время осмотра здания взрывное устройство обнаружено не было, учеников и персонал не эвакуировали.

Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, выяснилось, что виновные - две ученицы второго класса этой же школы. Уголовное дело, которое было возбуждено по факту ложного минирования учебного заведения, прекращено в связи с тем, что это совершили малолетние. Однако, родителям школьниц, скорее всего, придется выплатить штраф.



К слову, в минувшую пятницу в Минске было совершено еще два звонка о минировании объектов - строительного рынка в Уручье и торговой точки в районе улицы Аэродромная. Подозреваемые в совершении ложных звонков пока не установлены, ведется расследование. По этим фактам возбуждены уголовные дела.