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Неделя родного языка проходит в Институте языкознания НАН Беларуси

20 февраля 2023 09:31
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Новости Беларуси. Нынешняя неделя в Институте языкознания имени Якуба Коласа Национальной академии наук пройдет по-белорусски. Ведь уже завтра, 21 февраля, Международный день родного языка – праздник, учрежденный в 1999 году решением Генеральной сессии ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неделя родного языка проходит в Институте языкознания НАН Беларуси-1

Запланированы лекции, круглые столы, презентации, викторины, интерактивные занятия, встречи, культурно-просветительские и развлекательные мероприятия. Все они будут посвящены проблеме сохранения, развития и популяризации белорусского языка. Центральным событием недели станет общенациональный диктант. Его можно написать в стенах Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук завтра с 13:00 до 14:00. К процессу можно подключиться и через онлайн платформу Zoom. Диктант будет транслироваться также по одному из каналов белорусского радио.

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# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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