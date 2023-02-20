Неделя родного языка проходит в Институте языкознания НАН Беларуси

Новости Беларуси. Нынешняя неделя в Институте языкознания имени Якуба Коласа Национальной академии наук пройдет по-белорусски. Ведь уже завтра, 21 февраля, Международный день родного языка – праздник, учрежденный в 1999 году решением Генеральной сессии ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запланированы лекции, круглые столы, презентации, викторины, интерактивные занятия, встречи, культурно-просветительские и развлекательные мероприятия. Все они будут посвящены проблеме сохранения, развития и популяризации белорусского языка. Центральным событием недели станет общенациональный диктант. Его можно написать в стенах Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук завтра с 13:00 до 14:00. К процессу можно подключиться и через онлайн платформу Zoom. Диктант будет транслироваться также по одному из каналов белорусского радио.