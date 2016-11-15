Неделя предпринимательства в Беларуси: 15 ноября в Минске назовут лучшие отечественные стартапы

Новости Беларуси. Прорывные проекты – в бизнес. Сегодня в столице назовут лучшие белорусские стартапы. Кроме того молодых инноваторов ждут мастер-классы от международных экспертов и советы по продвижению бизнеса.

В Беларуси уже в шестой раз проходит неделя предпринимательства. За 7 дней по всей стране состоится около 3 десятков встреч. Опытом успешного ведения собственного дела поделятся более 2 тысяч представителей бизнеса из Италии, Германии, США и Эстонии.

А примерить на себя роль успешного руководителя сможет любой желающий – возле крупных банков, университетов и ИТ-компаний разместятся мобильные лаборатории предпринимательства. В них можно проверить способности и внедрить свои прорывные идеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Маринич, организатор всемирной недели предпринимательства в Беларуси:

В рамках этой всемирной недели мы открываем программу, которая направлена на развитие венчурного финансирования здесь, в Республике Беларусь. Это означает, что больше белорусских старапов смогут получить белорусское финансирование от белорусских инвесторов.