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Неделя открытых дверей начинается в Национальной академии наук

09 октября 2023 07:44
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Новости Беларуси. Неделя открытых дверей начинается в Национальной академии наук сегодня, 9 октября. Ее мероприятия посвящены 95-летию образования высшей государственной научной организации Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неделя открытых дверей начинается в Национальной академии наук-1

Возможность посетить научные учреждения Академии наук в Минске и других городах страны есть у всех желающих до конца этой рабочей недели. Особую программу предлагают организации Отделения гуманитарных наук и искусств. Можно отправиться на экскурсию по фондам редкой и старопечатной книги.

Неделя открытых дверей начинается в Национальной академии наук-4

С развитием академической науки Беларуси готов познакомить музей ее истории. Открыта и постоянно действующая выставка «Достижения науки – производству». Молодые исследователи проведут экскурсии по своим научным организациям, встретятся со школьниками и студентами. Основные торжественные мероприятия пройдут в Академии наук в четверг и пятницу.

# Белорусская наука # общество # Фотофакт

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