Новости Беларуси. Неделя открытых дверей начинается в Национальной академии наук сегодня, 9 октября. Ее мероприятия посвящены 95-летию образования высшей государственной научной организации Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможность посетить научные учреждения Академии наук в Минске и других городах страны есть у всех желающих до конца этой рабочей недели. Особую программу предлагают организации Отделения гуманитарных наук и искусств. Можно отправиться на экскурсию по фондам редкой и старопечатной книги.